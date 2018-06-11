Россия заметно изменилась за время подготовки к ЧМ-2018, считают в ФИФА

Таким мнением поделился член совета Международной федерации футбола (ФИФА), президент Федерации футбола республики Конго Констант Омари Селемани.

Об этом сообщает ТАСС.

11 июня в Москве состоялась встреча членов Африканской конфедерации футбола (КАФ) и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Омари отметил, что в четвертый раз приезжает в Россию. Впервые он посещал страну в 2010 году, был в Петербурге и Москве. Член совета ФИФА признался, что очень любит Россию. В этот приезд он заметил кардинальные изменения уже по дороге из аэропорта. По его словам, в предыдущие его приезды на дороге велись работы, были серьезные пробки. Сейчас же дорога полностью отремонтирована, а заторов будто и не было.

Он подчеркнул, что Россия, по его мнению, полностью готова принять чемпионат мира по футболу.