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10:46   11 Июня 2018
Россия
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Россия заметно изменилась за время подготовки к ЧМ-2018, считают в ФИФА

Россия заметно изменилась за время подготовки к ЧМ-2018, считают в ФИФА

Таким мнением поделился член совета Международной федерации футбола (ФИФА), президент Федерации футбола республики Конго Констант Омари Селемани.

Об этом сообщает ТАСС.

11 июня в Москве состоялась встреча членов Африканской конфедерации футбола (КАФ) и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Омари отметил, что в четвертый раз приезжает в Россию. Впервые он посещал страну в 2010 году, был в Петербурге и Москве. Член совета ФИФА признался, что очень любит Россию. В этот приезд он заметил кардинальные изменения уже по дороге из аэропорта. По его словам, в предыдущие его приезды на дороге велись работы, были серьезные пробки. Сейчас же дорога полностью отремонтирована, а заторов будто и не было.

Он подчеркнул, что Россия, по его мнению, полностью готова принять чемпионат мира по футболу. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #спорт #чм-2018 #фифа #чм #чм2018
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