МИД КНР назвал визит Путина абсолютным успехом

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал абсолютным успехом визит президента России Владимира Путина.

Дипломат заявил, что российско-китайские переговоры были очень результативными и дали мощный стимул для дальнейшего развития отношений двух стран. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили международную повестку, а также определили шаги для развития двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Гэн Шуан считает, что вручение Путину Ордена дружбы стало полноценной демонстрацией глубокой привязанности и крепких отношений между двумя народами и их лидерами.

Почетный орден Дружбы Китая считается высшей государственной наградой в Китае. Президент России стал первым среди лидеров стран, кто удостоился этой награды. С начала 21 века он 19 раз посетил Китай. Никто из глав государств не посещал эту страну так часто.