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Весь мир
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МИД КНР назвал визит Путина абсолютным успехом

МИД КНР назвал визит Путина абсолютным успехом

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал абсолютным успехом визит президента России Владимира Путина. 

Дипломат заявил, что российско-китайские переговоры были очень результативными и дали мощный стимул для дальнейшего развития отношений двух стран. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили международную повестку, а также определили шаги для развития двустороннего сотрудничества. 

Кроме того, Гэн Шуан считает, что вручение Путину Ордена дружбы стало полноценной демонстрацией глубокой привязанности и крепких отношений между двумя народами и их лидерами.

Почетный орден Дружбы Китая считается высшей государственной наградой в Китае. Президент России стал первым среди лидеров стран, кто удостоился этой награды. С начала 21 века он 19 раз посетил Китай. Никто из глав государств не посещал эту страну так часто.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #си цзиньпин #политика #китай #орден дружбы
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