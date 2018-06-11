Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации

Власти Северной Кореи заявили о готовности к проведению денуклеаризации Корейского полуострова. Однако Белый дом хочет узнать, искренни ли их намерения.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе брифинга в Сингапуре в преддверии саммита. По словам главы американского дипведомства, если дипломатический подход не принесет результатов, то давление на Пхеньян увеличится.

Пхеньян неоднократно изъявлял готовность к диалогу, но всегда подчеркивал, что не намерен поддаваться угрозам и ультиматумам.