Меркель выступила за идею российско-американского саммита

Идея проведения саммита Россия-США вызвала одобрение у канцлера ФРГ Ангела Меркель, она поддержала такую инициативу.

По данным агентства Bloomberg, Меркель выразила желание, чтобы Путин провел встречу с Трампом. Она заявила, что президентам необходимо провести длительные переговоры.

Однако телеканал ARD напоминает, что канцлер скептически отнеслась к аргументам Трампа о возвращении России к «Большой семерки». Меркель назвала доводы американского лидера неубедительными.

Напомним, Путин не получил официального приглашения на заседание G7 в Канаде, невзирая на просьбу президента Америки вернуть РФ в группу и вернуться к формату «Клуб восьми».

Ранее информагентство «Политика сегодня» передовало, что глава РФ не отрицает вероятность встречи с президентом США. Он рассказал при каких обстоятельствах саммит будет возможен на пресс-конференции в Китае.