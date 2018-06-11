Региональный координатор Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Панос Мумцис заявил, что важно не допустить повторения в Идлибе ситуации, которая возникла в Восточной Гуте.

Он призвал страны-гаранты предпринять все необходимые действия, чтобы держать ситуацию под контролем. Также Мумцис выразил надежду, что удастся решить все проблемы мирным путем. Это касается не только местного населения, но и боевиков, поскольку вариантов их эвакуации в Идлиб больше нет.

Представитель УКГВ ООН напомнил, что боевики приходили именно в Идлиб после каждой эвакуации в Сирии. В последнее время можно было наблюдать эскалацию боевых действий даже между группировками. По этой причине ситуация может быть кране опасной, а нахождение в этой зоне мирных граждан вовсе неприемлемо.

Ход действий Мумцис призвал тщательно спланировать.