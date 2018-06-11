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10:15   11 Июня 2018
Весь мир
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Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

Региональный координатор Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Панос Мумцис заявил, что важно не допустить повторения в Идлибе ситуации, которая возникла в Восточной Гуте.

Он призвал страны-гаранты предпринять все необходимые действия, чтобы держать ситуацию под контролем. Также Мумцис выразил надежду, что удастся решить все проблемы мирным путем. Это касается не только местного населения, но и боевиков, поскольку вариантов их эвакуации в Идлиб больше нет.

Представитель УКГВ ООН напомнил, что боевики приходили именно в Идлиб после каждой эвакуации в Сирии. В последнее время можно было наблюдать эскалацию боевых действий даже между группировками. По этой причине ситуация может быть кране опасной, а нахождение в этой зоне мирных граждан вовсе неприемлемо. 

Ход действий Мумцис призвал тщательно спланировать.  

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #идлиб #оон #политика
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