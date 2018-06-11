СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

Служба безопасности Украины проводит обыски в одной из общественных организаций в городе Черновцы, западная Украина. Общественников подозревают в распространении информации о необходимости присоединении части Украины к Румынии.

Как сообщает пресс-центр СБУ, следственные действия проводятся в рамках дела по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оперативники проверяют данные в отношении представителей организации, которые, по данным СБУ, время публичного мероприятия в Черновцах демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе некой «Великой Румынии».

В СБУ утверждают, что сотрудниками службы установлено, что эти карты были изготовлены «для пропаганды празднования на территории Украины 100-летнего юбилея со дня создания «Великой Румынии». Кроме того, спецслужба сообщила, что украинские общественники распространяли литературу, в которой «могут» содержаться призывы к восстановлению «исторической справедливости». Подразумевается, что для этого нужно аннулировать существующие международно-правовые и межгосударственные документы и «вернуть» территории Северной Буковины, Южной и Северной Бессарабий в состав Румынии.

По данным пресс-центра, в настоящее время проходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации. О результатах следственных действий СБУ пообещало сообщить после их завершения. Название организации служба пока не раскрывает.