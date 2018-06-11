Мы в соц.сетях:
«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

 Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка

Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка
СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

 Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию
Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

 Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации

Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации
«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

 Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка

Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка
СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

 Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию
Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

 Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации

Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации
12:58   11 Июня 2018
Ближнее зарубежье
37

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

Служба безопасности Украины проводит обыски в одной из общественных организаций в городе Черновцы, западная Украина. Общественников подозревают в распространении информации о необходимости присоединении части Украины к Румынии.

Как сообщает пресс-центр СБУ, следственные действия проводятся в рамках дела по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оперативники проверяют данные в отношении представителей организации, которые, по данным СБУ, время публичного мероприятия в Черновцах демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе некой «Великой Румынии».

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

В СБУ утверждают, что сотрудниками службы установлено, что  эти карты были изготовлены «для пропаганды празднования на территории Украины 100-летнего юбилея со дня создания «Великой Румынии». Кроме того, спецслужба сообщила, что украинские общественники распространяли литературу, в которой «могут» содержаться призывы к восстановлению «исторической справедливости». Подразумевается, что для этого нужно аннулировать существующие международно-правовые и межгосударственные документы и «вернуть» территории Северной Буковины, Южной и Северной Бессарабий в состав Румынии.

По данным пресс-центра, в настоящее время проходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации. О результатах следственных действий СБУ пообещало сообщить после их завершения. Название организации служба пока не раскрывает.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #политика #румыния #ближнее зарубежье #обыски #сбу #черновцы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России» Весь мир
Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России»
Секретарь ЦК  по идеологической работе Машковцев полагает, что в Сингапуре противоположности «до чего-то договорятся».
11:57   11 Июня 2018
62
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия

Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт

21:31   9 Июня 2018
320
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
198
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
176
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

 Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины