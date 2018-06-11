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13:05   11 Июня 2018
Весь мир
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Одним саммитом США-КНДР не решить проблемы полуострова — глава Южной Кореи

Одним саммитом США-КНДР не решить проблемы полуострова — глава Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уверен, что для полного урегулирования отношения между КНДР и США потребуется длительный процесс, вряд ли один саммит решит все проблемы полуострова.

По словам лидера страны, период нормализации отношений Америки и Северной Кореи может продлиться на годы. Он объяснил это тем, что вражда между государствами уже укоренилась, к тому же по-прежнему существует проблема ядерного разоружения, которую не возможно решить с помощью одной встречи. Он подчеркнул, что Трамп и Ким Чен Ын положили начало к диалогу, однако предсказать сколько времени потребуется на то, чтобы лидеры нашли соглашение невозможно. 

Одним саммитом США-КНДР не решить проблемы полуострова — глава Южной Кореи

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте южнокорейской администрации.

Американский президент и северокорейский лидер уже прибыли в Сингапур. Встреча КНДР-США на высшем уровне станет первой в истории, мероприятие должно состояться во вторник, 12 июня на сингапурском острове в отеле Capella.

 

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Автор: Екатерина Розина
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