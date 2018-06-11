Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться

Олег Царев не связывает отставку с активизацией ВСУ в регионе.

Все отставки или назначения, которые Киев проводит на контролируемой территории Донбасса, вызваны борьбой за денежными потоками. В этом уверен депутат четырех созывов Верховной рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Ранее председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил через Facebook о том, что подал в отставку со своего поста. Ее одобрил президент Петр Порошенко.

Царев, который будучи депутатом Рады работал с Жебривским, в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня», отметил, что это человек радикально националистических взглядов. Поэтому вряд ли его отставка как-то связана с активизацией ВСУ в Донбассе.

«Донецк, кроме больших проблем для украинской власти, это еще и большие деньги. Потому что товарооборот, который де-юре запрещен, де-факто все равно идет. Это достаточно серьезные потоки денег, которые надо контролировать. В борьбе за контроль над ними гибли сотрудники СБУ, ВСУ, администрации. Думаю, что Жебривский либо перестал как надо делиться с командой Порошенко, либо Киеву нужно поставить кого-то более активного, более «своего» на это место», — рассуждает Царев.

Павел Жебривский был назначен председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года.