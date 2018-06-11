Мы в соц.сетях:
«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

 Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка

Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка
СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

 Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию
Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

 Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации

Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации
«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

 Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка

Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка
СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

 Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию
Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

 Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации

Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации
12:46   11 Июня 2018
Россия
63

«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поделился мнением об «убийстве» Аркадия Бабченко и его «воскрешении» на Украине.

В интервью для Esquire Шнуров прокомментировал ситуацию с журналистом Аркадием Бабченко, которого якобы убили на Украине. Напомним, что в итоге «смерть» писателя оказалась инсценировкой СБУ.

«Думаю, мы наблюдали чудо.», — заявил музыкант.

На уточнение Сергея Минаева о том, можно ли теперь считает, что «их двое: Иисус и он (Бабченко — прим. ПС.)», Шнуров ответил утвердительно. Певец напомнил, что цинично относится к подобным инцидентам и добавил, что теперь после каждого убийства остается надежда на «воскрешение».

«Эта история девальвировала некролог, я не вижу ничего плохого», — объяснил свою позицию Шнуров.

Фронтмен «Ленинграда» уверен, что жизнь современного человека заключена в телефон и протекает «в мутной медиа-воде и нет никаких ориентиров… Я комментирую, — значит, я существую».

Сергей Минаев остался доволен беседой со Шнуровым и выложил в Instagram совместный снимок с певцом.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #шнуров #минаев #бабченко
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России» Весь мир
Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России»
Секретарь ЦК  по идеологической работе Машковцев полагает, что в Сингапуре противоположности «до чего-то договорятся».
11:57   11 Июня 2018
63
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия

Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт

21:31   9 Июня 2018
320
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
198
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
176
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

 Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины