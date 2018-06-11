«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поделился мнением об «убийстве» Аркадия Бабченко и его «воскрешении» на Украине.

В интервью для Esquire Шнуров прокомментировал ситуацию с журналистом Аркадием Бабченко, которого якобы убили на Украине. Напомним, что в итоге «смерть» писателя оказалась инсценировкой СБУ.

«Думаю, мы наблюдали чудо.», — заявил музыкант.

На уточнение Сергея Минаева о том, можно ли теперь считает, что «их двое: Иисус и он (Бабченко — прим. ПС.)», Шнуров ответил утвердительно. Певец напомнил, что цинично относится к подобным инцидентам и добавил, что теперь после каждого убийства остается надежда на «воскрешение».

«Эта история девальвировала некролог, я не вижу ничего плохого», — объяснил свою позицию Шнуров.

Фронтмен «Ленинграда» уверен, что жизнь современного человека заключена в телефон и протекает «в мутной медиа-воде и нет никаких ориентиров… Я комментирую, — значит, я существую».

Сергей Минаев остался доволен беседой со Шнуровым и выложил в Instagram совместный снимок с певцом.