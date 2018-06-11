Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал заявление президенту Украины Петру Порошенко об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Жебривского, с президентом он встретился 9 июня. Порошенко его заявление принял. В среду документ предстоит рассмотреть Кабмину. Чиновник поблагодарил «свою команду за работу» и жителей Донбасса «за понимание и поддержку». Свой пост в соцсети он закончил словами «Донбасс — это Украина!».