Самую жаркую встречу футболистам устроит Волгоград, самую прохладную - Екатеринбург

Но к концу недели Гидрометцентр РФ обещает лето во всех городах - участниках чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу стартует уже на этой неделе — 14 июня. Матч открытия состоится в Москве — на стадионе «Лужники». ИА «Политика Сегодня» узнало, в каких городах болельщикам и спортсменам будет жарко в прямом смысле этого слова, а где придется захватить зонт.

По данным Гидрометцентра РФ, самая жаркая погода на этой неделе будет стоять в Волгограде и Ростове-на-Дону. Столбики термометра в этих городах поднимутся до плюс 31 градуса. Осадков не ожидается. И если для бразильцев такой климат вполне привычен, то швейцарцам, надо полагать, будет не очень комфортно. Сборные этих стран встретятся на поле «Ростов Арены» в воскресенье,17 июня. Аналогичная климатическая ситуация - и для сборных Туниса и Англии, которые сыграют в Волгограде 18 июня.

В Сочи тоже будет жарко - до плюс 30, но возможен небольшой дождь. Первая игра на стадионе «Фишт» пройдет 15 июня между сборными Португалии и Испании.

Прохладнее всего будет в Екатеринбурге. На пятницу, 15 июня, когда на поле «Екатеринбург Арены» встретятся сборные Египта и Уругвая, синоптики обещают всего плюс 14 градусов и облачную погоду.

Вполне комфортная погода будет в Казани, где первая игра состоится в субботу, 16 июня, между сборными Австралии и Франции. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков и до плюс 18 градусов.

Столица Мордовии - Саранск - встретит футболистов из Перу и Дании малооблачной погодой. На субботу, 16 июня, когда пройдет матч между сборными этих стран, синоптики обещают до плюс 19 и без осадков.

В Нижнем Новгороде первая игра ЧМ-2018 состоится 18 июня между Швецией и Южной Кореей. Погода не должна омрачить настроение болельщика, уверяет прогноз. Ожидается около плюс 23 и без осадков. Похожая погода будет и в Самаре, где большой футбольный праздник стартует 17 июня: на поле выйдут игроки сборных Сербии и Коста-Рики.

В Санкт-Петербурге, где первыми сыграют сборные Марокко и Ирана 15 июня, синоптики обещают небольшой дождь, но будет тепло - до плюс 24 градусов. В самом западном городе России - Калининграде - на время начала ЧМ-2018 будет жарко - до плюс 26 градусов. Первая игра между Хорватией и Нигерией пройдет 16 июня.

Что касается Москвы, то по словам замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолия Цыганкова, столица до конца рабочей недели будет находиться под влиянием циклона.

«Примерно до пятницы мы будем ощущать влияние циклона. Температура воздуха днем будет около 17–20 градусов, ожидаются небольшие дожди. В целом, это комфортная температура. На стадионе «Лужники» есть крыша. Так что, даже если будет дождь, ничего страшного». — сказал Цыганков.

По поле «Лужников» 14 июня выйдут футболисты сборной России и сборной Саудовской Аравии.