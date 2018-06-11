Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

Киев собирается добиваться безопасности в Донбассе без проведения переговоров, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Перечислив шаги урегулирования, он не назвал встречи с главами ДНР и ЛНР.

Министр заявил, что безопасность будет достигнута посредством ОБСЕ и миротворцев. Он написал в Twitter, что пока все СМИ говорят о Сингапуре, на Украине занимаются проблемой Донбасса. По его словам, освобождение пленных украинцев и проведение реальных выборов, которые будут организованы Украиной и международным сообществом является путем к миру.