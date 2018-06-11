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СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

 Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

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12:20   11 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

Киев собирается добиваться безопасности в Донбассе без проведения переговоров, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Перечислив шаги урегулирования, он не назвал встречи с главами ДНР и ЛНР.

Министр заявил, что безопасность будет достигнута посредством ОБСЕ и миротворцев. Он написал в Twitter, что пока все СМИ говорят о Сингапуре, на Украине занимаются проблемой Донбасса. По его словам, освобождение пленных украинцев и проведение реальных выборов, которые будут организованы Украиной и международным сообществом является путем к миру.  

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Автор: Екатерина Розина
#украина #днр #лнр #политика #общество #мид украины
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