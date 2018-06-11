Пропавшего экс-офицера ВВС США нашли спустя 35 лет

Агентство Associated Press, ссылаясь на управление специальных расследований ВВС США, пишет, что в штате Калифорния полиция задержала экс-офицера ВВС США Уильяма Говарда Хьюза-младшего, который пропал 35 лет назад.

Его задержали в связи с расследованием мошенничества с использованием поддельной личности.

35 лет назад у Хьюза-младшего был доступ к секретной информации. Он занимался созданием и анализом работы систем слежения НАТО во время холодной войны. В 1983 году офицер пропал в Альбукерке после того, как снял довольно крупную сумму денег. Ему было 33 года.

После задержания Хьюз-младший рассказал, что он разочаровался в работе ВВС США. По этой причине он создал поддельную личность и все эти 35 лет жил под ненастоящим именем в Калифорнии. Теперь экс-офицер обвиняется в дезертирстве.