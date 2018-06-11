Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка

Четверо туристов-экстремалов перевернулись на реке в Усольском районе Иркутской области. Один из них выбрался на берег самостоятельно, об остальных до сих пор ничего неизвестно.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, сумевший выбраться турист позвонил знакомому, чтобы тот вызвал спасателей и полицейских. В поисках задействованы 10 сотрудников полиции и спасателей муниципального отдела «Усольский», а также шесть единиц техники.

Вертолет Robinson совершил облет территории, но экипаж следов пропавших экстремалов не обнаружил. По данным пресс-службы областного МЧС, в готовности находится вертолет Ми-8. В случае необходимости он будет задействован в поисках. В ведомстве уточнили, что группа туристов не была зарегистрирована.