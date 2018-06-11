Китай выделил Ким Чен Ыну самолет для полета в Сингапур
Пекин одобрил запрос на предоставление личного самолета для лидера КНДР Ким Чен Ына. Судно было необходимо для полета в Сингапур на саммит КНДР-США, сообщает официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Он заявил, что Китай предоставил северокорейскому лидеру судно и выразил надежду на успешные переговоры с Трампом.
По его словам, КНР заинтересован в том, что саммит плодотворно скажется на денуклеаризации Северной Кореи.
В понедельник, 11 июня, в Сингапур прибыл лидер США Дональд Трамп. Президент провел встречу с премьером страны и получил торт во время рабочего обеда.
Ранее информагентство «Политика сегодня» сообщало, что сингапурское правительство заранее поздравило Трампа с днем рождения.