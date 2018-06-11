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11:50   11 Июня 2018
Весь мир
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Китай выделил Ким Чен Ыну самолет для полета в Сингапур

Китай выделил Ким Чен Ыну самолет для полета в Сингапур

Пекин одобрил запрос на предоставление личного самолета для лидера КНДР Ким Чен Ына. Судно было необходимо для полета в Сингапур на саммит КНДР-США, сообщает официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он заявил, что Китай предоставил северокорейскому лидеру судно и выразил надежду на успешные переговоры с Трампом.

По его словам, КНР заинтересован в том, что саммит плодотворно скажется на денуклеаризации Северной Кореи.

В понедельник, 11 июня, в Сингапур прибыл лидер США Дональд Трамп. Президент провел встречу с премьером страны и получил торт во время рабочего обеда.

 

Ранее информагентство «Политика сегодня» сообщало, что сингапурское правительство заранее поздравило Трампа с днем рождения.

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Автор: Екатерина Розина
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