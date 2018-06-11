Министерство госбезопасности ДНР заявило, что украинские силовики готовят в Донбассе провокацию против делегации комитета ЕС по вопросам политической безопасности.

Делегацию на Украину пригласил президент страны Петр Порошенко. Гости посетят Киев, а также районы рядом с фронтом, чтобы оценить гуманитарную ситуацию. Они пробудут там с 13 по 15 июня.

В самопровозглашенной республике сообщили, что силовики собираются сбить из ПЗРК «Игла» вертолет с делегацией. Позже они обвинят в этом силы ЛНР и ДНР.