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8:19   11 Июня 2018
Весь мир
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Абэ позвонит Трампу после переговоров с Ким Чен Ыном

Абэ позвонит Трампу после переговоров с Ким Чен Ыном

Глава МИД Японии Таро Кано в ходе дебатов в одной из комиссий сената сообщил, что глава правительства Японии Синдзо Абэ проведет телефонный разговор после саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

По словам дипломата, в настоящее время идет подготовка телефонного совещания глав Японии и США. Он отметил, что Абэ сможет напрямую от Трампа узнать детали переговоров с северокорейским лидером.

Встреча лидеров КНДР и США в первые в истории должна состояться 12 июня в гостинице Capella, остров Сентоса. Остров с юга примыкает к континентальной части города-государства Сингапур и соединен с ним мостом.

В понедельник во время рабочего обеда с премьером Сингапура Ли Сяньлуню Трамп заявил, что саммит США-КНДР, по его убеждению, «должен пройти хорошо». Он назвал завтрашние переговоры «интересным событием», а также поблагодарил главу правительства Сингапура за гостеприимство.

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Автор: Вячеслав Каширин
#япония #политика #трамп #ким чен ын #весь мир #абэ #сингапур
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