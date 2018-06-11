Абэ позвонит Трампу после переговоров с Ким Чен Ыном

Глава МИД Японии Таро Кано в ходе дебатов в одной из комиссий сената сообщил, что глава правительства Японии Синдзо Абэ проведет телефонный разговор после саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

По словам дипломата, в настоящее время идет подготовка телефонного совещания глав Японии и США. Он отметил, что Абэ сможет напрямую от Трампа узнать детали переговоров с северокорейским лидером.

Встреча лидеров КНДР и США в первые в истории должна состояться 12 июня в гостинице Capella, остров Сентоса. Остров с юга примыкает к континентальной части города-государства Сингапур и соединен с ним мостом.

Great to be in Singapore, excitement in the air! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

В понедельник во время рабочего обеда с премьером Сингапура Ли Сяньлуню Трамп заявил, что саммит США-КНДР, по его убеждению, «должен пройти хорошо». Он назвал завтрашние переговоры «интересным событием», а также поблагодарил главу правительства Сингапура за гостеприимство.