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8:24   11 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Полмиллиона украинцев воспользовались за год безвизовым режимом с ЕС

Полмиллиона украинцев воспользовались за год безвизовым режимом с ЕС

Госпогранслужба Украины сообщила, что более 20,3 миллиона человек воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза. Из них более 555 тысяч украинцев. 

Чаще всего граждане Украины пересекают границу ЕС через Польшу.

Ранее внешнеполитическое ведомство Украины сообщало, что ведутся переговоры с 61 страной об установлении безвизового режима на взаимной основе.

Среди стран, с которыми Киев общается по этому вопросу, Уругвай, Перу, Колумбия и Мексика.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #общество #весь мир #безвиз
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