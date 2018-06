Де Ниро отправил Трампа куда подальше. Актер обругал президента в прямом эфире

Во время ежегодной церемонии вручения премии «Tony Awards» (театральный аналог кинопремии «Оскар») легендарный актер Голливуда Роберт Де Ниро использовал ненормативную лексику в адрес лидера США.

Де Ниро появился на сцене в качестве ведущего, ему предстояло объявить победителя в номинации лучшего музыкального исполнителя, которым в итоге стал Брюс Спрингстин, однако перед этим актер отвлекся на пару слов о политике.

Такую реплику публика встретила овациями, зал встал. Де Ниро счел, что его могли не понять и решил продолжить начатое, добавив еще пару слов на букву «F».

Лишь после этого Спрингстин получил награду. Музыкант был вполне доволен экстравагантным объявлением Де Ниро.

“Congratulations on your Tony for ‘Springsteen on Broadway,’ or as I like to call it, ‘Jersey Boy.’” - Robert DeNiro introducing Bruce on @TheTonyAwards