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8:01   11 Июня 2018
Россия
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Пранкер Вольнов разыграл несколько кафе в Екатеринбурге

Пранкер Вольнов разыграл несколько кафе в Екатеринбурге

Украинский пранкер Евгений Вольнов, который в марте распространял фейковую информацию о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», разыграл администрации нескольких кафе Екатеринбурга, об этом сообщает e1.ru.

На этот раз пранкер звонил в кафе, представившись сотрудником администрации города, и предупреждал, что во время мундиаля в заведениях якобы отключат электричество в целях обеспечения безопасности. Вольнов уточнял, уведомляло ли их о подобных мерах руководство и как они к этому относятся. 

Иногда он переходил с собеседниками на «ты» и позволял довольно резкие высказывания. Администраторов волновало, кто возместит убытки и причем здесь вообще электричество.  

«Им могут воспользоваться террористы: смогут зарядить телефоны и зайти в Telegram, через который можно координироваться для организации террористических актов», — отвечал Вольнов.

Пранкер говорил, что электричество собираются отключить на месяц. Девушке, отказавшейся назвать свою фамилию, он пригрозил более длительным лишением электроэнергии.

В тоже время администрация Екатеринбурга заверила, что отключение электроснабжения не планируется. Энергетики работают в особом режиме.

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Автор: Виктория Разумовская
#екатеринбург #чм-2018 #чм #пранкер #чм2018 #вольнов
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