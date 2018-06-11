Пранкер Вольнов разыграл несколько кафе в Екатеринбурге

Украинский пранкер Евгений Вольнов, который в марте распространял фейковую информацию о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», разыграл администрации нескольких кафе Екатеринбурга, об этом сообщает e1.ru.

На этот раз пранкер звонил в кафе, представившись сотрудником администрации города, и предупреждал, что во время мундиаля в заведениях якобы отключат электричество в целях обеспечения безопасности. Вольнов уточнял, уведомляло ли их о подобных мерах руководство и как они к этому относятся.

Иногда он переходил с собеседниками на «ты» и позволял довольно резкие высказывания. Администраторов волновало, кто возместит убытки и причем здесь вообще электричество.

«Им могут воспользоваться террористы: смогут зарядить телефоны и зайти в Telegram, через который можно координироваться для организации террористических актов», — отвечал Вольнов.

Пранкер говорил, что электричество собираются отключить на месяц. Девушке, отказавшейся назвать свою фамилию, он пригрозил более длительным лишением электроэнергии.

В тоже время администрация Екатеринбурга заверила, что отключение электроснабжения не планируется. Энергетики работают в особом режиме.