Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России»

Секретарь ЦК по идеологической работе Машковцев полагает, что в Сингапуре противоположности «до чего-то договорятся».

Без преувеличения историческое событие - первая встреча лидеров США и Северной Кореи - состоится 12 июня в Сингапуре.

После крайнего обострения отношений между двумя странами, вызванного ракетно-ядерными испытаниями в КНДР, лидер страны Ким Чен Ын объявил, что готов взять курс на денуклеаризацию. Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с политическим оппонентом. И хотя за последний месяц Трамп успел сначала публично отказаться от планов, а затем вернуться к идее переговоров, подготовка к саммиту не прерывалась.

Губернатор Камчатской области в 2000-2007 годах, секретарь ЦК «Коммунистов России» по идеологической работе Михаил Машковцев считает, что стороны в Сингапуре определенно «до чего-то договорятся», потому что и Ким Чен Ын, и Трамп сейчас - в незавидном положении.

«К моему глубокому сожалению, в КНДР сейчас достаточно тяжелое экономическое положение и Ким Чен Ыну необходимо сворачивать гонку вооружений, потому что народ уже тоже не выдерживает. При всем моем уважении к северокорейскому народу , который пытается идти по социалистическому пути. Но он слишком категорично идет, леворадикально», — сказал Машковцев корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

Машковцев считает, что недавняя ликвидация ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее - тоже вынужденный шаг руководства страны, чтобы показать свое миролюбие.

Что касается Трампа, то, по словам Машковцева, у него тоже «не веселое положение», так как от него постепенно отворачиваются «союзники» в Европе.