Мы в соц.сетях:
«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

 Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка

Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка
СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

 Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию
Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

 Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации

Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации
«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

«Мы наблюдали чудо»: Шнуров не видит ничего плохого в инсценировке убийства Бабченко

 Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка

Три туриста пропали в Иркутской области после того, как опрокинулась их лодка
СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

СБУ обыскивает общественников, агитирующих за присоединение части Украины к Румынии

 Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию

Климкин возвращать Донбасс собирается не по-сингапурскому сценарию
Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

Нельзя допустить эскалации ситуации в Идлибе — ООН

 Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации

Госдеп не уверен в искренности намерений КНДР по проблеме денуклеаризации
11:57   11 Июня 2018
Весь мир
63

Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России»

Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России»

Секретарь ЦК  по идеологической работе Машковцев полагает, что в Сингапуре противоположности «до чего-то договорятся».

Без преувеличения историческое событие - первая встреча лидеров США и Северной Кореи - состоится 12 июня в Сингапуре.

После крайнего обострения отношений между двумя странами, вызванного ракетно-ядерными испытаниями в КНДР, лидер страны Ким Чен Ын объявил, что готов взять курс на денуклеаризацию. Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с политическим оппонентом. И хотя за последний месяц Трамп успел сначала публично отказаться от планов, а затем вернуться к идее переговоров, подготовка к саммиту не прерывалась.  

Договорятся и каждый будет уверен в своей победе. Прогнозы «Коммунистов России» на встречу лидеров КНДР и США

Губернатор Камчатской области в 2000-2007 годах, секретарь ЦК «Коммунистов России» по идеологической работе Михаил Машковцев считает, что стороны в Сингапуре определенно «до чего-то договорятся», потому что и Ким Чен Ын, и Трамп сейчас - в незавидном положении. 

«К моему глубокому сожалению, в КНДР сейчас достаточно тяжелое экономическое положение и Ким Чен Ыну необходимо сворачивать гонку вооружений, потому что народ уже тоже не выдерживает. При всем моем уважении к северокорейскому народу , который пытается идти по социалистическому пути. Но он слишком категорично идет, леворадикально», — сказал Машковцев корреспонденту ИА «Политика Сегодня».   

Машковцев считает, что недавняя ликвидация ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее - тоже вынужденный шаг руководства страны, чтобы показать свое миролюбие. 

Что касается Трампа, то, по словам Машковцева, у него тоже «не веселое положение», так как от него постепенно отворачиваются «союзники» в Европе. 

«Поэтому я думаю, что Трам и Ким Чен Ын до чего-то договорятся. И каждый будет размахивать знаменем и говорить, что он победил», — заключил политик.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#политика #трамп #ким чен ын #весь мир #сингапур #михаил машковцев
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России» Весь мир
Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России»
Секретарь ЦК  по идеологической работе Машковцев полагает, что в Сингапуре противоположности «до чего-то договорятся».
11:57   11 Июня 2018
63
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия

Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт

21:31   9 Июня 2018
320
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
198
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
176
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

 Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины