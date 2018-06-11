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7:32   11 Июня 2018
Весь мир
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Трамп уверен в успешности встречи с Ким Чен Ыном 

Трамп уверен в успешности встречи с Ким Чен Ыном 

Глава США Дональд Трамп поделился ожиданиями о предстоящей встречи с лмдером КНДР. По его словам, она должна быть успешной.

Во время рабочего обеда с премьером Сингапура Ли Сяньлуню американский президент выразил уверенность, что саммит США-КНДР должен пройти хорошо. Он назвал запланированную на 12 июня встречу интересным событием и поблагодарил главу правительства Сингапура за гостеприимство. 

По приезде президент Америки написал пост в Twitter, где написал, что рад находиться в Сингапуре, однако признался, что в воздухе витает волнение.

Встреча лидеров США и КНДР станет первой в истории. Сингапур представил Трампу и Ким Чен Ыну площадку для переговоров. Саммит планируется провести во вторник, 12 июня. 

Накануне глава Америки выразил надежду на нормализацию отношений между странами и допустил вероятность подписания мирного соглашения с Пхеньяном. Однако, если Ким Чен Ын не примет условия полной денуклеаризации США усилит давление на республику.

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Автор: Екатерина Розина
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #общество #весь мир #сингапур #ли сяньлуню
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