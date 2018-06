Трамп уверен в успешности встречи с Ким Чен Ыном 

Глава США Дональд Трамп поделился ожиданиями о предстоящей встречи с лмдером КНДР. По его словам, она должна быть успешной.

Во время рабочего обеда с премьером Сингапура Ли Сяньлуню американский президент выразил уверенность, что саммит США-КНДР должен пройти хорошо. Он назвал запланированную на 12 июня встречу интересным событием и поблагодарил главу правительства Сингапура за гостеприимство.

По приезде президент Америки написал пост в Twitter, где написал, что рад находиться в Сингапуре, однако признался, что в воздухе витает волнение.

Great to be in Singapore, excitement in the air!