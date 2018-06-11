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7:35   11 Июня 2018
Весь мир
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Около 15 человек получили ранения при взрыве на рынке в Афганистане

Около 15 человек получили ранения при взрыве на рынке в Афганистане

Агентство Пажвак сообщило, что не менее 14 человек пострадали при взрыве в деревне провинции Нангархар на северо-востоке Афганистана. Взрыв прогремел в понедельник утром на рынке в деревне Мирзадин. 

Канал Тolo News передает, что это была самодельная бомба.

Правительство страны и радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили о прекращение огня из-за исламского праздника Ураза-Байрам. Перемирие должно продлиться три дня. Это первый случай за последние 17 лет.

Ранее глава МИД КНР Ван И, подводя итоги переговоров ШОС, заявил, что афганский вопрос — приоритет для организации. ШОС недавно перезапустила консультации по этому вопросу. По словам Ван И, прогресса в установлении мира в Афганистане можно достичь лишь совместными усилиями.

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Автор: Виктория Разумовская
#взрыв #афганистан #весь мир #талибы #ван и
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