Около 15 человек получили ранения при взрыве на рынке в Афганистане

Агентство Пажвак сообщило, что не менее 14 человек пострадали при взрыве в деревне провинции Нангархар на северо-востоке Афганистана. Взрыв прогремел в понедельник утром на рынке в деревне Мирзадин.

Канал Тolo News передает, что это была самодельная бомба.

Правительство страны и радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили о прекращение огня из-за исламского праздника Ураза-Байрам. Перемирие должно продлиться три дня. Это первый случай за последние 17 лет.

Ранее глава МИД КНР Ван И, подводя итоги переговоров ШОС, заявил, что афганский вопрос — приоритет для организации. ШОС недавно перезапустила консультации по этому вопросу. По словам Ван И, прогресса в установлении мира в Афганистане можно достичь лишь совместными усилиями.