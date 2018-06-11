Глава правительства Сингапура заранее поздравил Трампа с днем рождения

Глава правительства Сингапура Ли Сяньлунь поздравил лидера США Дональда Трампа с днем рождения, опередив торжество на три дня. Премьер подготовил торт к совместному ужину с президентом, сообщил глава МИД Сингапура Вивиана Балакришнана.

Глава МИД сопроводил пост на Facebook о преждевременном праздновании снимком, на котором перед Трампом большой бисквитный торт, украшенный ягодами. По правую руку президента сидит американский госсекретарь Майк Помпео, а слева - глава аппарата Белого дома Джон Келли, политики улыбаются и выглядят счастливыми.

Напомним, Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года, в этом году лидеру исполнится 72 года.

Обед завершил встречу президентов США и Сингапура.

Напомним, саммит КНДР-США должен пройти 12 июня.