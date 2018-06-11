Путин поздравил кемеровчан со столетием города

Глава государства Владимир Путин поздравил жителей Кемерово со столетним юбилеем города. Он отметил их мужество и талант, а также уважение к традициям.

Президент отметил, что первые жители приехали на Кузбасс, чтобы освоить богатые природные месторождения. Они запустили работу многих объектов угледобывающей, промышленной, транспортной, социальной инфраструктуры. Именно благодаря упорному труду кемеровчан появился этот крупный город, ставший центром одного из самых развитых регионов Западной Сибири.

Жители города, по словам Путина, «по праву славятся широтой души, щедростью и гостеприимством». Их любовь к родине и сильный сибирский характер помогут Кемерову развиваться и дальше.