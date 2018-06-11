МИД ФРГ: Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом

Госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен считает, что желание президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав «большой восьмерки» грозит Европе очередным расколом. Об этом сообщает канал ZDF.

Он подчеркнул, что далеко не все европейские страны согласны с таким развитием событий.

Американский лидер ранее заявил, что формат G8, где участвовала Россия, гораздо эффективнее формата G7. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что «гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны».

Отношения между Россией и Западом заметно ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Москву исключили из «восьмерки», обвинив ее в том, что она нарушает международные нормы права.