Мы в соц.сетях:
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ началось в Алма-Ате

Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ началось в Алма-Ате

 Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока
МИД ФРГ: Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом

МИД ФРГ: Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом

 Ван И: Афганский вопрос является одним из приоритетов для ШОС

Ван И: Афганский вопрос является одним из приоритетов для ШОС
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ началось в Алма-Ате

Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ началось в Алма-Ате

 Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока
МИД ФРГ: Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом

МИД ФРГ: Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом

 Ван И: Афганский вопрос является одним из приоритетов для ШОС

Ван И: Афганский вопрос является одним из приоритетов для ШОС
9:29   11 Июня 2018
Весь мир
57

Ван И: Афганский вопрос является одним из приоритетов для ШОС

Ван И: Афганский вопрос является одним из приоритетов для ШОС

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что Афганистан является одним из ключевых вопросов для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поскольку большинство стран организации граничат с ним.

Лидеры ШОС провели переговоры 9-10 июня в китайском городе Циндао.

Ван И сообщил, что ШОС перезапустила консультации по афганскому вопросу. 10 июня был подписан ряд соглашений по этой теме. Кроме того, министр напомнил, что недавно прошла встреча замглав МИД стран ШОС в Пекине. 

Прогресса в установлении мира в Афганистане можно достичь лишь совместными усилиями. Впервые за 17 лет в стране объявили о временном прекращении огня. Первым решение принял президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай, позже с этим согласились боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#политика #афганистан #весь мир #шос #ван и
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
316
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
191
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
173
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
173
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

 Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины