Ван И: Афганский вопрос является одним из приоритетов для ШОС

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что Афганистан является одним из ключевых вопросов для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поскольку большинство стран организации граничат с ним.

Лидеры ШОС провели переговоры 9-10 июня в китайском городе Циндао.

Ван И сообщил, что ШОС перезапустила консультации по афганскому вопросу. 10 июня был подписан ряд соглашений по этой теме. Кроме того, министр напомнил, что недавно прошла встреча замглав МИД стран ШОС в Пекине.

Прогресса в установлении мира в Афганистане можно достичь лишь совместными усилиями. Впервые за 17 лет в стране объявили о временном прекращении огня. Первым решение принял президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай, позже с этим согласились боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ).