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Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ началось в Алма-Ате

Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ началось в Алма-Ате

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9:00   11 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ началось в Алма-Ате

Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ началось в Алма-Ате

В Алма-Ате 11 июня проходит заседание Совета глав МИД стран ОДКБ (Организация Договора по коллективной безопасности). 

После совместного фотографирования министры, замглавы МИД Белоруссии и генсек организации Юрий Хачатуров открыли переговоры. В них участвуют главы МИД Армении, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Председательствует на Совете казахстанский министр Кайрат Абдрахманов. Он поздравил армянского коллегу Зограба Мнацаканяна со вступлением на пост, а российского - с Днем России и открытием мундиаля.

Совет обсудит 12 тем. Стороны поговорят о возможностях усиления общей безопасности, одобрят совместное заявление «О ситуации вокруг Договора о РСМД». Глава российского МИД Сергей Лавров после полетит в Берлин, где будет участвовать во встрече глав МИД «нормандской четверки».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #мид #политика #одкб
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