Трамп в очередной раз раскритиковал премьера Канады за заявление о пошлинах США

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал канадского премьера Джастина Трюдо за высказывание о торговых пошлинах Соединенных Штатов.

В аккаунте социальной сети Twitter он разместил публикацию, в которой заявил, что по данным из Канады, она зарабатывает около 100 миллиардов долларов на торговле с Америкой. Трамп считает, что канадцы «попались» хвастаясь. Он также снова напомнил о нечестных канадских пошлинах на молоко и продукцию из него, а также о торговом дефиците Соединенных Штатов, который составляет уже 800 миллиардов долларов. Американский лидер подчеркнул, что после этого Трюдо еще делает вид, что оскорблен.

Также накануне СМИ сообщили, что Трамп на весенних переговорах с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Европейский союз «хуже Китая», когда речь заходит о торговле.