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8:56   11 Июня 2018
Весь мир
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Трамп в очередной раз раскритиковал премьера Канады за заявление о пошлинах США

Трамп в очередной раз раскритиковал премьера Канады за заявление о пошлинах США

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал канадского премьера Джастина Трюдо за высказывание о торговых пошлинах Соединенных Штатов.

В аккаунте социальной сети Twitter он разместил публикацию, в которой заявил, что по данным из Канады, она зарабатывает около 100 миллиардов долларов на торговле с Америкой. Трамп считает, что канадцы «попались» хвастаясь. Он также снова напомнил о нечестных канадских пошлинах на молоко и продукцию из него, а также о торговом дефиците Соединенных Штатов, который составляет уже 800 миллиардов долларов. Американский лидер подчеркнул, что после этого Трюдо еще делает вид, что оскорблен.

Трамп в очередной раз раскритиковал премьера Канады за заявление о пошлинах США

Также накануне СМИ сообщили, что Трамп на весенних переговорах с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Европейский союз «хуже Китая», когда речь заходит о торговле. 

Трамп в очередной раз раскритиковал премьера Канады за заявление о пошлинах США

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Автор: Анастасия Аои
#сша #франция #экономика #трамп #канада #весь мир #торговля #пошлины #трюдо #макрон
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