Трамп и премьер Сингапура провели встречу в преддверии саммита

Американский лидер Дональд Трамп 11 июня встретился с сингапурским премьером Ли Сянь Луном в его резиденции. Прямую трансляцию вели в международном пресс-центре, открытом к саммиту Америка-Северная Корея.

Сообщают, что после они продолжили беседу за обедом.

Сингапур предоставил место для переговоров Трампа и его северокорейского коллеги. У этой страны имеется опыт такого рода мероприятий и она отлично подходит на роль нейтральной, третьей стороны.

Ким Чен Ын уже поблагодарил премьера Сингапура за организацию саммита и предоставление всех условий, а также удобств для его проведения.

Трамп также уже находится в Сингапуре в ожидании исторической встречи. Он заявил, что рад быть здесь и, что волнение от грядущего события уже ощущается в воздухе.

Встреча пройдет в отеле Capella (остров Сентоса) 12 июня 2018 года.