Помпео: Дипломаты США и КНДР проводят содержательную встречу в Сингапуре

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские и северокорейские дипломаты проводят «содержательную и детальную» встречу в Сингапуре в преддверии саммита лидеров США и КНДР. Об этом он написал в твиттере.

В качестве примера она привел переговоры американского дипломата Сун Кима с северокорейскими коллегами. Посол США на Филиппинах Сун Ким возглавлял американскую делегацию, которая проверяла ход подготовки переговоров.

Саммит состоится в Сингапуре 12 июня. Многие называют это событие историческим. Газета в Южной Корее «Чунан Ильбо» сообщила, что Пхеньян потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. Президент США Дональд Трамп также рассчитывает на нормализацию отношений двух стран. Обе стороны надеются, что им удастся заключить мирный договор.