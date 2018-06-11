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8:37   11 Июня 2018
Весь мир
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Помпео: Дипломаты США и КНДР проводят содержательную встречу в Сингапуре

Помпео: Дипломаты США и КНДР проводят содержательную встречу в Сингапуре

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские и северокорейские дипломаты проводят «содержательную и детальную» встречу в Сингапуре в преддверии саммита лидеров США и КНДР. Об этом он написал в твиттере. 

 

В качестве примера она привел переговоры американского дипломата Сун Кима с северокорейскими коллегами. Посол США на Филиппинах Сун Ким возглавлял американскую делегацию, которая проверяла ход подготовки переговоров. 

Саммит состоится в Сингапуре 12 июня. Многие называют это событие историческим. Газета в Южной Корее «Чунан Ильбо» сообщила, что Пхеньян потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. Президент США Дональд Трамп также рассчитывает на нормализацию отношений двух стран. Обе стороны надеются, что им удастся заключить мирный договор.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #политика #сингапур #помпео
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