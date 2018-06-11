Главы МИД Сингапура и Северной Кореи провели встречу в преддверии саммита

Глава сингапурского внешнеполитического ведомства Вивиан Балакришнан 11 июня провел встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

В аккаунте социальной сети Twitter он написал, что очень рад видеть Ли Ён Хо. Балакришнан отметил, что перед их сегодняшней небольшой встречей, четыре дня назад, они беседовали в столице Северной Кореи.

Happy to see FM Ri again for a quick meeting here in MFA, just four days after he kindly hosted me in Pyongyang! — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 11 июня 2018 г.

Саммит двух лидеров из Америки и Корейской Народно-Демократической Республики состоится в отеле Capella (остров Сентоса) 12 июня 2018 года. Им предстоит решить несколько важных актуальных вопросов и установить новые отношения между двумя государствами. Оба лидера уже находятся в Сингапуре и ожидают встречу.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что очень рад быть в Сингапуре там, где волнение уже ощущается в воздухе.