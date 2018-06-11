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8:22   11 Июня 2018
Весь мир
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Главы МИД Сингапура и Северной Кореи провели встречу в преддверии саммита

Главы МИД Сингапура и Северной Кореи провели встречу в преддверии саммита

Глава сингапурского внешнеполитического ведомства Вивиан Балакришнан 11 июня провел встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

Главы МИД Сингапура и Северной Кореи провели встречу в преддверии саммита

В аккаунте социальной сети Twitter он написал, что очень рад видеть Ли Ён Хо. Балакришнан отметил, что перед их сегодняшней небольшой встречей, четыре дня назад, они беседовали в столице Северной Кореи.

 

Саммит двух лидеров из Америки и Корейской Народно-Демократической Республики состоится в отеле Capella (остров Сентоса) 12 июня 2018 года. Им предстоит решить несколько важных актуальных вопросов и установить новые отношения между двумя государствами. Оба лидера уже находятся в Сингапуре и ожидают встречу.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что очень рад быть в Сингапуре там, где волнение уже ощущается в воздухе.  

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Автор: Анастасия Аои
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