Главы МИД Сингапура и Северной Кореи провели встречу в преддверии саммита

Глава сингапурского внешнеполитического ведомства Вивиан Балакришнан 11 июня провел встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

В аккаунте социальной сети Twitter он написал, что очень рад видеть Ли Ён Хо. Балакришнан отметил, что перед их сегодняшней небольшой встречей, четыре дня назад, они беседовали в столице Северной Кореи.

Happy to see FM Ri again for a quick meeting here in MFA, just four days after he kindly hosted me in Pyongyang!