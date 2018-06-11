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 Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле

Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле
5:15   11 Июня 2018
Весь мир
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Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле

Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле

Oфициальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем считает, что успех саммита лидеров США и КНДР зависит непосредственно от их личной беседы.

По его словам, стороны не просто формально подпишут документы, подготовленные заранее. Он отметил, что в Сеуле надеялись, что и Южная Корея будет участвовать в переговорах, однако так не сложилось. 

Сейчас уже оба лидера находятся в Сингапуре, где состоится саммит. Ким Чен Ын поблагодарил премьера Сингапура Ли Сянь Луну за организацию переговоров, создание всех необходимых условий. 

В свою очередь президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он рад быть в Сингапуре, где волнение ощущается в самом воздухе.

Саммит пройдет 12 июня в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

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Автор: Виктория Разумовская
#трамп #ким чен ын #южная корея #сингапур #саммит сша-кндр
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