Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле
Oфициальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем считает, что успех саммита лидеров США и КНДР зависит непосредственно от их личной беседы.
По его словам, стороны не просто формально подпишут документы, подготовленные заранее. Он отметил, что в Сеуле надеялись, что и Южная Корея будет участвовать в переговорах, однако так не сложилось.
Сейчас уже оба лидера находятся в Сингапуре, где состоится саммит. Ким Чен Ын поблагодарил премьера Сингапура Ли Сянь Луну за организацию переговоров, создание всех необходимых условий.
В свою очередь президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он рад быть в Сингапуре, где волнение ощущается в самом воздухе.
Саммит пройдет 12 июня в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.