Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле

Oфициальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем считает, что успех саммита лидеров США и КНДР зависит непосредственно от их личной беседы.

По его словам, стороны не просто формально подпишут документы, подготовленные заранее. Он отметил, что в Сеуле надеялись, что и Южная Корея будет участвовать в переговорах, однако так не сложилось.

Сейчас уже оба лидера находятся в Сингапуре, где состоится саммит. Ким Чен Ын поблагодарил премьера Сингапура Ли Сянь Луну за организацию переговоров, создание всех необходимых условий.

В свою очередь президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он рад быть в Сингапуре, где волнение ощущается в самом воздухе.

Саммит пройдет 12 июня в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.