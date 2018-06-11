Больше 20 человек пострадали из-за взрыва на газопроводе в Китае

Синьхуа сообщает, что в провинции Гуйчжоу в деревне Саньхэ (юго-запад КНР) 10 июня произошел взрыв на газопроводе PetroChina. Причиной стала утечка газа. После взрыва начался пожар.

Газопровод перекрыли. Пламя тушили несколько часов, закончив только в третьем часу ночи 11 июня. Продолжают спасательную операцию.

По данным агентства, серьезные травмы у девяти человек. Тем временем ThePaper.cn сообщает о 24 пострадавших, уточняя, что трое из них в критическом состоянии.

В этот же день в жилом четырехэтажном здании Пензы произошел взрыв газа. Из-за него в стене образовалась трещина. Эвакуировали 23 жителей дома. Пострадал только сотрудник газовой службы. Его уже прооперировали. СМИ сообщают, что состояние работника стабильное.