Решение об отмене принципа сетевой нейтральности вступает в силу в США

С 11 июня в Соединенных Штатах отменен принцип сетевой нейтральности. Федеральная комиссия по связи должна была получить одобрение Административно-бюджетного управления Белого дома. В мае она сообщила о его положительном ответе.

Правила сетевой нейтральности приняли почти три года назад при главе Бараке Обаме. Они не позволяли провайдерам заниматься блокировкой порталов или применять дискриминационные меры против какого-либо интернет-трафика. Их отмену раскритиковали, на территории государства присутствовали акции протеста.

В середине мая Сенат Конгресса Соединенных Штатов принял совместную резолюцию, чтобы защитить сетевую нейтральность и отменить решение ФКС, но ее должна принять Палата представителей, где Республиканской партии, которая поддерживает действия комиссии, принадлежит большинство голосов.

Весной также стало известно об объединении двух крупных американских операторов: T-Mobile и Sprint. Они намерены общими усилиями сформировать в Америке сети 5G. Считают, что новая компания станет серьезным конкурентом.