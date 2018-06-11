Сотни рабочих мест появились из-за реализации «Северного потока — 2» в Финляндии

Yle сообщает, что к начавшимся работам по возведению газопровода «Северный поток — 2» в Финляндии уже привлекли сотни финнов. Подготавливают морское дно к установке труб.

Начальник направления разрешительной документации проекта Саймон Боннел рассказал, что в нужных местах кладут каменную подушку, поднимают старые боевые припасы, защищают спецкабели, которые проходят по морскому дну. Из-за этих операций созданы рабочие места для почти пяти сотен финнов.

Газопровод пройдет по морскому дну из России в Германию на 1,2 тысячи километров, четыре сотни километров по экономической зоне Финляндии.

Разрешения на строительство осталось получить только от Дании и РФ. Несколько дней назад российское ведомство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выдало первое разрешение. Осталось еще одно на возведение трубопроводов под водой в территориальном море страны от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.