Газета «Чунан ильбо» (Южная Корея) сообщает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить столицу КНДР в июле и провести там вторую встречу на высшем уровне.

В публикации указывают на то, что приглашение передали в письменном послании, которое Трамп получил в июне от зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля.

Стороны подтвердили готовность продолжать контакты на высшем уровне, говорится в статье.

Полученное в первый июньский день письмо Трамп назвал интересным, но содержание не раскрыл.

12 июня в отеле Capella (Сингапур, остров Сентоса) лидеры Америки и КНДР обменяются мнениями по актуальному перечню вопросов и постараются урегулировать особенно острые разногласия.

В Сингапур уже прибыли представители Северной Кореи, чтобы встретиться с американским послом перед историческим саммитом.