Мы в соц.сетях:
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Главы МИД Сингапура и Северной Кореи провели встречу в преддверии саммита

Главы МИД Сингапура и Северной Кореи провели встречу в преддверии саммита

 Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле

Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Главы МИД Сингапура и Северной Кореи провели встречу в преддверии саммита

Главы МИД Сингапура и Северной Кореи провели встречу в преддверии саммита

 Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле

Успех саммита зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа, считают в Сеуле
3:47   11 Июня 2018
Весь мир
65

Ким Чен Ын предложил Трампу организовать вторую встречу в Пхеньяне в июле — СМИ

Ким Чен Ын предложил Трампу организовать вторую встречу в Пхеньяне в июле — СМИ

Газета «Чунан ильбо» (Южная Корея) сообщает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить столицу КНДР в июле и провести там вторую встречу на высшем уровне. 

Ким Чен Ын предложил Трампу организовать вторую встречу в Пхеньяне в июле — СМИ

В публикации указывают на то, что приглашение передали в письменном послании, которое Трамп получил в июне от зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля.

Стороны подтвердили готовность продолжать контакты на высшем уровне, говорится в статье.

Полученное в первый июньский день письмо Трамп назвал интересным, но содержание не раскрыл.  

12 июня в отеле Capella (Сингапур, остров Сентоса) лидеры Америки и КНДР обменяются мнениями по актуальному перечню вопросов и постараются урегулировать особенно острые разногласия.

В Сингапур уже прибыли представители Северной Кореи, чтобы встретиться с американским послом перед историческим саммитом.  

Ким Чен Ын предложил Трампу организовать вторую встречу в Пхеньяне в июле — СМИ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #политика #трамп #саммит #ким чен ын #пхеньян #весь мир #сингапур #второй раунд
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
18:31   9 Июня 2018
314
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

14:31   9 Июня 2018
190
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

14:19   9 Июня 2018
170
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

10:41   9 Июня 2018
170
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

 Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил лидеров G7 за поддержку Украины