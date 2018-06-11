Reuters сообщает, что представители северокорейской стороны прибыли утром 11 июня в один из сингапурских отелей для встречи с дипломатическим американским сотрудником Сун Кимом в преддверии саммита США-КНДР.

Сун Ким с 2011 по 2014 год являлся диппредставителем в Южной Корее и спецпредставителем Америки по политике в отношении Северной Кореи. Он имеет большой опыт в этой сфере. Работал также в Японии, Гонконге и Малайзии. Вероятнее всего по этой причине он курировал консультации с северокорейской стороной по подготовке исторической встречи, которая несмотря ни на что должна состояться 12 июня в отеле Capella (Сингапур, остров Сентоса).

Лидеры уже прибыли на место и готовятся к предстоящим переговорам.

Так американский президент Дональд Трамп сообщил, что доволен пребыванием в Сингапуре, где волнение уже ощущается в воздухе.