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Ким Чен Ын предложил Трампу организовать вторую встречу в Пхеньяне в июле — СМИ

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 Представители КНДР прибыли на встречу с послом США — СМИ

Представители КНДР прибыли на встречу с послом США — СМИ
6:28   11 Июня 2018
Весь мир
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Представители КНДР прибыли на встречу с послом США — СМИ

Представители КНДР прибыли на встречу с послом США — СМИ

Reuters сообщает, что представители северокорейской стороны прибыли утром 11 июня в один из сингапурских отелей для встречи с дипломатическим американским сотрудником Сун Кимом в преддверии саммита США-КНДР.

Сун Ким с 2011 по 2014 год являлся диппредставителем в Южной Корее и спецпредставителем Америки по политике в отношении Северной Кореи. Он имеет большой опыт в этой сфере. Работал также в Японии, Гонконге и Малайзии. Вероятнее всего по этой причине он курировал консультации с северокорейской стороной по подготовке исторической встречи, которая несмотря ни на что должна состояться 12 июня в отеле Capella (Сингапур, остров Сентоса). 

Лидеры уже прибыли на место и готовятся к предстоящим переговорам. 

Представители КНДР прибыли на встречу с послом США — СМИ

Так американский президент Дональд Трамп сообщил, что доволен пребыванием в Сингапуре, где волнение уже ощущается в воздухе.

Представители КНДР прибыли на встречу с послом США — СМИ

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Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #политика #трамп #посол #саммит #ким чен ын #весь мир #сингапур
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