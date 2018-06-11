Трамп заявил, что доволен пребыванием в Сингапуре

Американский лидер Дональд Трамп доволен пребыванием в Сингапуре, где 12 июня пройдут переговоры с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

В аккаунте социальной сети Twitter он написал, что рад быть в Сингапуре, где волнение ощущается в самом воздухе.

Great to be in Singapore, excitement in the air! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

Переговоры двух лидеров, которые должны пройти в сингапурском отеле Capella (располагается на острове Сентоса), многие считают историческими. Стороны обменяются мнениями по ряду важных вопросов и установят новые отношения между двумя государствами.

Накануне Ким Чен Ын выразил благодарность сингапурскому премьеру Ли Сянь Луну за организацию саммита Америка-Северная Корея, предоставление всех удобств и условий для его проведения.