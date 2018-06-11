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6:09   11 Июня 2018
Весь мир
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Трамп заявил, что доволен пребыванием в Сингапуре

Трамп заявил, что доволен пребыванием в Сингапуре

Американский лидер Дональд Трамп доволен пребыванием в Сингапуре, где 12 июня пройдут переговоры с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. 

В аккаунте социальной сети Twitter он написал, что рад быть в Сингапуре, где волнение ощущается в самом воздухе.

 

Переговоры двух лидеров, которые должны пройти в сингапурском отеле Capella (располагается на острове Сентоса), многие считают историческими. Стороны обменяются мнениями по ряду важных вопросов и установят новые отношения между двумя государствами.

Накануне Ким Чен Ын выразил благодарность сингапурскому премьеру Ли Сянь Луну за организацию саммита Америка-Северная Корея, предоставление всех удобств и условий для его проведения.

Трамп заявил, что доволен пребыванием в Сингапуре

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Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #политика #трамп #саммит #ким чен ын #весь мир #сингапур
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