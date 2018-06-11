Трамп лично заявил Макрону, что ЕС хуже Китая в торговой сфере — СМИ

Портал Axios сообщил, что американский лидер Дональд Трамп во время переговоров с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Европейский союз «хуже Китая» в торговой области.

По данным портала, переговоры состоялись еще весной в Белом доме. Тогда Макрон предложил сотрудничать, потому что у сторон имеется общая проблема в лице Китая. Однако президент Соединенных Штатов сказал, что ЕС «хуже Китая».

СМИ также сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность введения повышенных пошлин на ввоз автомобилей в Соединенные Штаты. Ранее американская сторона уже повысила тарифы на импорт металлов.

На саммите G7 японский премьер Синдзо Абэ отметил, что взаимные ограничения в торговле между государствами так называемой Большой семерки не принесут никому выгоду.

На том же мероприятии британский премьер Тереза Мэй тоже призвала «семерку» воздержаться от начала торговой войны.