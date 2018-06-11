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5:47   11 Июня 2018
Весь мир
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Трамп лично заявил Макрону, что ЕС хуже Китая в торговой сфере — СМИ

Трамп лично заявил Макрону, что ЕС хуже Китая в торговой сфере — СМИ

Портал Axios сообщил, что американский лидер Дональд Трамп во время переговоров с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Европейский союз «хуже Китая» в торговой области.

По данным портала, переговоры состоялись еще весной в Белом доме. Тогда Макрон предложил сотрудничать, потому что у сторон имеется общая проблема в лице Китая. Однако президент Соединенных Штатов сказал, что ЕС «хуже Китая». 

СМИ также сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность введения повышенных пошлин на ввоз автомобилей в Соединенные Штаты. Ранее американская сторона уже повысила тарифы на импорт металлов.

На саммите G7 японский премьер Синдзо Абэ отметил, что взаимные ограничения в торговле между государствами так называемой Большой семерки не принесут никому выгоду.

Трамп лично заявил Макрону, что ЕС хуже Китая в торговой сфере — СМИ

На том же мероприятии британский премьер Тереза Мэй тоже призвала «семерку» воздержаться от начала торговой войны.

Трамп лично заявил Макрону, что ЕС хуже Китая в торговой сфере — СМИ

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Автор: Анастасия Аои
#сша #франция #экономика #политика #китай #трамп #мэй #весь мир #торговля #синдзо абэ #пошлины #макрон
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