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5:26   11 Июня 2018
Весь мир
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Компания Apple запатентовала фитнес-браслет, измеряющий кровяное давление

Компания Apple запатентовала фитнес-браслет, измеряющий кровяное давление

Apple может заняться выпуском спецбраслетов, измеряющих кровяное давление. Об этом свидетельствует содержание очередного патента американской корпорации. Его обнародовало ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов.

Разработка должна подключаться к уже имеющимся гаджетам от Apple, отслеживать показатели артериального давления и отправлять их для анализа. Отмечают, что она будет работать по принципу тонометра: накачивать и стравливать воздух из манжеты. Такую информацию сообщает Appleinsider.

Создатели работают над дизайном, пытаясь сделать его наиболее удобным. По данным портала, манжета будет растягиваемой. Устройство оснастят системой измерительных датчиков и набором интерфейсов для связи с головным гаджетом.

Если новшество все-таки выйдет за рамки прототипа, поступив на рынок, оно станет первым продуктом компании исключительно медицинской направленности.

Накануне сообщали, что Apple просит поставщиков уменьшить производство комплектующих на 20 процентов. СМИ заявляют, что это связано с пересмотром планов выпуска iPhone.

Компания Apple запатентовала фитнес-браслет, измеряющий кровяное давление

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #здоровье #общество #весь мир #apple #iphone #давление #фитнес-браслет #тонометр
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