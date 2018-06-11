Япония требует от США принять меры из-за крушения F-15 возле Окинавы

Глава японского министерства обороны Ицунори Онодэра заявил, что в связи с крушением американского истребителя F-15 рядом с Окинавой командованию Соединенных Штатов следует принять меры по предотвращению дальнейших происшествий.

Kyodo также дополнило, что ведомство потребовало соблюдать нормы безопасности. Почти пять лет назад военное воздушное судно F-15 из Кадены тоже упало в море из-за неполадок.

Утром 11 июня F-15 рухнул в море возле Окинавы в 80 километрах от города Наха. Сообщали, что экипаж спасли силами японской самообороны. О количестве людей на борту не оповещали, как и их состоянии. Позднее NHK уточнил, что японцы спасли пилота из этого летательного аппарата. Он успел катапультироваться, но не обошлось без повреждений. У управлявшего разбившимся военным воздушным судном сломана нога и имеется еще несколько травм.