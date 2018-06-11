Мы в соц.сетях:
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Япония требует от США принять меры из-за крушения F-15 возле Окинавы

Япония требует от США принять меры из-за крушения F-15 возле Окинавы

 Выставку информационных технологий CeBIT откроют в Ганновере 11 июня

Выставку информационных технологий CeBIT откроют в Ганновере 11 июня
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Япония требует от США принять меры из-за крушения F-15 возле Окинавы

Япония требует от США принять меры из-за крушения F-15 возле Окинавы

 Выставку информационных технологий CeBIT откроют в Ганновере 11 июня

Выставку информационных технологий CeBIT откроют в Ганновере 11 июня
5:02   11 Июня 2018
Весь мир
39

Япония требует от США принять меры из-за крушения F-15 возле Окинавы

Япония требует от США принять меры из-за крушения F-15 возле Окинавы

Глава японского министерства обороны Ицунори Онодэра заявил, что в связи с крушением американского истребителя F-15 рядом с Окинавой командованию Соединенных Штатов следует принять меры по предотвращению дальнейших происшествий.

Kyodo также дополнило, что ведомство потребовало соблюдать нормы безопасности. Почти пять лет назад военное воздушное судно F-15 из Кадены тоже упало в море из-за неполадок.

Япония требует от США принять меры из-за крушения F-15 возле Окинавы

Утром 11 июня F-15 рухнул в море возле Окинавы в 80 километрах от города Наха. Сообщали, что экипаж спасли силами японской самообороны. О количестве людей на борту не оповещали, как и их состоянии. Позднее NHK уточнил, что японцы спасли пилота из этого летательного аппарата. Он успел катапультироваться, но не обошлось без повреждений. У управлявшего разбившимся военным воздушным судном сломана нога и имеется еще несколько травм.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #минобороны #япония #крушение #военные #истребитель #окинава #f-15 #каден
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
290
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
183
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
154
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
165
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»