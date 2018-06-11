Выставку информационных технологий CeBIT откроют в Ганновере 11 июня

Масштабную выставку информационных и телекоммуникационных технологий CeBIT 2018, проходящую ежегодно с 1986 года, откроют в Ганновере 11 июня. Свыше 2,8 тысячи экспонентов из порядка 70 государств поучаствуют в этом мероприятии.

В рамках выставки, в частности, рассмотрят перевод информации в цифровую форму и влияние технологий на различные отрасли.

Широко представят и решения компаний из Российской Федерации. На мероприятии представят новый продукт Desirium. Он является приложением в виртуальной реальности с огромным разнообразием VR-контента. Поучаствует и Antilatency. Компания продемонстрирует трекер, позволяющий отслеживать положение пользователей устройств виртуальной и дополненной реальности (VR и AR).

Помимо этого, российскую сторону представит Immergity с VR- и AR-играми, а резидент «Сколково» Human+ покажет так называемую умную платформу для контроля за производственными процессами. Ее ядро — искусственный интеллект.

Организаторы постараются привлечь больше молодежи. По их мнению, сейчас ее недостаточно среди участников. Такую информацию передает ТАСС.

Выставку закроют 15 июня.

В это же день откроют крупнейшую в мире выставку вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory 2018. Ее разместили во Франции. В ней также поучаствует Россия, но в несколько ограниченном формате.