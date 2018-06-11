Два человека погибли из-за крушения легкомоторного самолета в Уэльсе — СМИ
Легкомоторный летательный аппарат разбился в Уэльсе 10 июня. Два человека погибли.
Би-би-си сообщает, что происшествие случилось в графстве Монмутшир. По предварительным данным, во время полета у воздушного судна перестал работать двигатель.
Выяснением причин и обстоятельств случившегося занимается отдел по расследованию авиационных происшествий ведомства по транспорту Британии.
Накануне стало известно, что одномоторный самолет Cessna 182 рухнул в штате Висконсин. Причины произошедшего пока неизвестны. Работают специалисты. После столкновения с землей воздушное судно охватило пламя. Есть жертвы.