Легкомоторный летательный аппарат разбился в Уэльсе 10 июня. Два человека погибли.

Би-би-си сообщает, что происшествие случилось в графстве Монмутшир. По предварительным данным, во время полета у воздушного судна перестал работать двигатель.

Выяснением причин и обстоятельств случившегося занимается отдел по расследованию авиационных происшествий ведомства по транспорту Британии.

Накануне стало известно, что одномоторный самолет Cessna 182 рухнул в штате Висконсин. Причины произошедшего пока неизвестны. Работают специалисты. После столкновения с землей воздушное судно охватило пламя. Есть жертвы.