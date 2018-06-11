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3:57   11 Июня 2018
Весь мир
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Экипаж истребителя ВВС США, потерпевшего крушение возле Окинавы, спасли

Экипаж истребителя ВВС США, потерпевшего крушение возле Окинавы, спасли

Kyodo сообщает, что экипаж, рухнувшего в море возле Окинавы (в 80 километрах от города Наха) американского истребителя F-15,  спасли силами японской самообороны.

Ранее сообщали, что экипаж катапультировался. Его численность не раскрывают. О состоянии также ничего не сообщают. Известно, что японские силы самообороны успешно осуществили спасательную операцию.

Военное воздушное судно вылетело из Кадена (крупнейшая база ВВС США за пределами Америки) в Японии. Утром 11 июня оно потерпело крушение.

Ранее стало известно, что американские СМИ назвали улучшенные дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 «проклятьем» Военно-морских сил Соединенных Штатов. Военный летательный аппарат уже зарекомендовали себя как «убийцу авианосцев». 

Экипаж истребителя ВВС США, потерпевшего крушение возле Окинавы, спасли

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Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #япония #крушение #ввс #пилот #весь мир #окинава #f-15 #кадэна
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