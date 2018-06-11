Экипаж истребителя ВВС США, потерпевшего крушение возле Окинавы, спасли

Kyodo сообщает, что экипаж, рухнувшего в море возле Окинавы (в 80 километрах от города Наха) американского истребителя F-15, спасли силами японской самообороны.

Ранее сообщали, что экипаж катапультировался. Его численность не раскрывают. О состоянии также ничего не сообщают. Известно, что японские силы самообороны успешно осуществили спасательную операцию.

Военное воздушное судно вылетело из Кадена (крупнейшая база ВВС США за пределами Америки) в Японии. Утром 11 июня оно потерпело крушение.

Ранее стало известно, что американские СМИ назвали улучшенные дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 «проклятьем» Военно-морских сил Соединенных Штатов. Военный летательный аппарат уже зарекомендовали себя как «убийцу авианосцев».