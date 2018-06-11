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3:37   11 Июня 2018
Весь мир
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Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита

Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил премьера Сингапура Ли Сянь Луну за организацию саммита Америка-КНДР, предоставление всех условий, а также удобств для его проведения.

Ранее они встретились и обсудили отношения между государствами, а также развитие Северной Кореи и региона.

После этого Ким Чен Ын заявил, что рад возможности побывать в прекрасном Сингапуре. От лица северокорейского правительства и граждан страны он поприветствовал правительство и жителей Сингапура, передав самые лучшие пожелания.

Лидеры Америки и Северной Кореи 12 июня на саммите в Сингапуре обменяются мнениями по широкому спектру различных актуальных вопросов. Одной из важнейших станет тема установления стабильности и постоянного мира на Корейском полуострове.

Накануне сообщили, что американская администрация не информирует демократов о ходе подготовки к саммиту Америка-КНДР.

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Автор: Анастасия Аои
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