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 Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ

Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ
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 Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ

Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ
3:10   11 Июня 2018
Весь мир
58

Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ

Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ

NBC сообщает, что четыре человека погибли 10 июня из-за падения одномоторного самолета Cessna 182 в штате Висконсин.

Летательный аппарат направлялся из Чикаго в муниципальный аэропорт в округе Монро. Он потерял высоту и упал севернее аэропорта. После столкновения с землей воздушное судно загорелось. Пожарные нашли его в поле. На борту находились три пассажира и пилот. Они скончались.

Специалисты расследуют катастрофу, выясняют причины случившегося.

Ранее в штате Вашингтон на аэродроме Олимпия вертолет совершил жесткую посадку. Из-за этого разбилось стекло. Два человека пострадали. Причиной стала техническая неисправность.

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Автор: Анастасия Аои
#происшествия #крушение #общество #висконсин #cessna 182
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