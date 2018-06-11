NBC сообщает, что четыре человека погибли 10 июня из-за падения одномоторного самолета Cessna 182 в штате Висконсин.

Летательный аппарат направлялся из Чикаго в муниципальный аэропорт в округе Монро. Он потерял высоту и упал севернее аэропорта. После столкновения с землей воздушное судно загорелось. Пожарные нашли его в поле. На борту находились три пассажира и пилот. Они скончались.

Специалисты расследуют катастрофу, выясняют причины случившегося.

Ранее в штате Вашингтон на аэродроме Олимпия вертолет совершил жесткую посадку. Из-за этого разбилось стекло. Два человека пострадали. Причиной стала техническая неисправность.