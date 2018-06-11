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2:52   11 Июня 2018
Весь мир
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Американский истребитель F-15 разбился на Окинаве — СМИ

Американский истребитель F-15 разбился на Окинаве — СМИ

Kyodo сообщает, что истребитель F-15 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки 11 июня упал в море рядом с южным японским островом Окинава.

В публикации говорится, что военный летательный аппарат вылетел из Кадена (крупнейшая база ВВС США за пределами Америки) на Окинаве. На том острове находятся свыше 70 процентов американских военных объектов в Японии. 

Сообщают, что человек, управляющий воздушным судном, катапультировался. О его состоянии ничего неизвестно.

Накануне стало известно, что полеты стратегических сверхзвуковых американских бомбардировщиков В-1B Lancer приостановили на какое-то время. Причиной для этого стала проблема с катапультированием. Их нашли при расследовании по безопасности после экстренной посадки.

Американский истребитель F-15 разбился на Окинаве — СМИ

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Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #япония #крушение #ввс #истребитель #окинава #f-15 #кадена
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