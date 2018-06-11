Kyodo сообщает, что истребитель F-15 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки 11 июня упал в море рядом с южным японским островом Окинава.

В публикации говорится, что военный летательный аппарат вылетел из Кадена (крупнейшая база ВВС США за пределами Америки) на Окинаве. На том острове находятся свыше 70 процентов американских военных объектов в Японии.

Сообщают, что человек, управляющий воздушным судном, катапультировался. О его состоянии ничего неизвестно.

Накануне стало известно, что полеты стратегических сверхзвуковых американских бомбардировщиков В-1B Lancer приостановили на какое-то время. Причиной для этого стала проблема с катапультированием. Их нашли при расследовании по безопасности после экстренной посадки.