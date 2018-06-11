Выставка вооружения сухопутных войск Eurosatory открывается во Франции 11 июня

Выставочный центр «Пари-Нор» 11 июня на площади более 168 тысяч квадратных метров представит крупнейшую выставку вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory 2018. Участниками стали свыше 1,75 тысячи различных организаций из 63 государств.

Если сравнивать с прошлым годом, то можно отметить, что участников стало больше и само мероприятие будет еще масштабнее. Продемонстрируют около 250 образцов спецтехники, проведут порядка 70 научно-практических конференций. В первый раз представят значительный кластер средств кибербезопасности. Такую информацию передает ТАСС.

Россия также примет участие, однако весьма ограниченное. Это связано с санкционной политикой стран Запада. Тем не менее РФ представит ряд новшеств.

Выставка завершится 15 июня.