Мы в соц.сетях:
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита

Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита

 Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ

Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ
Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

Свыше 26 миллионов рублей собрал за первые дни проката фильм Серебренникова «Лето»

 Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Пензе, прооперировали
Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

Белоруссия надеется на достижение компромисса с РФ по поставкам молока

 Путин примет премьера Армении на следующей неделе

Путин примет премьера Армении на следующей неделе
Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита

Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита

 Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ

Одномоторный самолет разбился в Висконсине, есть жертвы — СМИ
2:39   11 Июня 2018
Весь мир
61

Выставка вооружения сухопутных войск Eurosatory открывается во Франции 11 июня

Выставка вооружения сухопутных войск Eurosatory открывается во Франции 11 июня

Выставочный центр «Пари-Нор» 11 июня на площади более 168 тысяч квадратных метров представит крупнейшую выставку вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory 2018. Участниками стали свыше 1,75 тысячи различных организаций из 63 государств.

Если сравнивать с прошлым годом, то можно отметить, что участников стало больше и само мероприятие будет еще масштабнее. Продемонстрируют около 250 образцов спецтехники, проведут порядка 70 научно-практических конференций. В первый раз представят значительный кластер средств кибербезопасности. Такую информацию передает ТАСС.

Россия также примет участие, однако весьма ограниченное. Это связано с санкционной политикой стран Запада. Тем не менее РФ представит ряд новшеств.

Выставка завершится 15 июня.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #франция #санкции #политика #весь мир #выставка #сухопутные войска #eurosatory
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт
Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.
21:31   9 Июня 2018
285
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

17:31   9 Июня 2018
183
«Яндекс» отказался от роли виртуального суда Россия

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

17:19   9 Июня 2018
150
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия

Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами

13:41   9 Июня 2018
163
Самое читаемое
Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

СМИ: Прибалтийские страны бояться отключения российского электричества

 Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»