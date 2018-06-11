Центральное телеграфное агентство Кореи перечислило темы саммита с США

ЦТАК сообщает, что Америка и Северная Корея 12 июня на саммите в Сингапуре обсудят формирование новых отношений между двумя государствами, создание системы мира и, что немаловажно, денуклеаризацию на Корейском полуострове.

Стороны намерены обменяться мнениями по широкому спектру вопросов. Установление прочного и постоянного мира на Корейском полуострове будет среди главных моментов обсуждения, говорится в публикации.

Накануне член верхней палаты Конгресса Эдвард Марки заявил, что между Америкой и КНДР «большая пропасть» в понимании термина «денуклеаризация», но отметил, что в Соединенных Штатах ждут обнародование списка объектов, которые создали в рамках северокорейской ракетно-ядерной программы.

Перед саммитом диппредставитель США на Филиппинах Сун Ким возглавит делегацию для встречи с представителями КНДР.